Instituts agricoles : près de 70 000 diplômés depuis 2008

Le système de l’Enseignement supérieur agricole (ESA) est constitué de trois établissements : l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV) et son complexe horticole d’Agadir, l’Ecole nationale d’agriculture de Meknès (ENAM) et l’Ecole nationale forestière d’ingénieurs (ENFI). Ces établissements, relevant du ministère de l’agriculture, dispensent des programmes de formation adaptés aux normes internationales dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des productions agricoles et forestières, à en croire une source dans la direction en charge de la formation au département de tutelle. Plus encore, ils participent à la recherche et développement agricole et à la diffusion de l’information scientifique et technique y afférente.

Les étudiants de la formation professionnelle ont le choix entre 36 filières

Durant la période 2008-2018, le dispositif de l’ESA a recruté 27 000 étudiants et a délivré des diplômés à 4 350 ingénieurs et 271 vétérinaires. Le taux d’insertion des lauréats de l’enseignement supérieur est de 95%.

S’agissant de la formation professionnelle agricole, le dispositif – riche et diversifié – est constitué de 53 établissements comprenant 14 Instituts techniques agricoles spécialisés en agriculture (ITSA), 13 instituts techniques agricoles (ITA) et 26 centres de qualification agricole (CQA) formant des ouvriers qualifiés. Il compte aussi 7 lycées agricoles dont un lycée prépare au Baccalauréat professionnel. A noter que tous ces établissements assurent également la formation par apprentissage des jeunes ruraux.

Satisfaction des besoins du secteur en ressources humaines qualifiées, amélioration de la technicité et de la compétitivité des entreprises et exploitations agricoles, préparation de la relève dans les exploitations agricoles, appui à l’insertion socio-professionnelle des jeunes… Autant de missions remplies par le dispositif de formation professionnelle agricole dans 36 filières couvrant un large éventail de spécialités et de filières agricoles. Plus de 4500 maîtres de stages participent à la formation pratique des stagiaires et des apprentis au niveau des exploitations et des entreprises agricoles.

Les établissements de la formation professionnelle emploient un effectif de 735 personnes environ, dont 246 formateurs, 67 personnels d’encadrement pédagogique et 422 personnels administratifs et de service. Depuis le lancement du PMV, le dispositif de la formation professionnelle agricole a formé 65000 diplômés, dont 18 500 en formation alternée et 46 500 en formation par apprentissage. Le taux d’insertion des lauréats varie de 75% à 80%. Ce qui en dit long sur les opportunités d’emplois dans l’agriculture, et explique la raison pour laquelle les Assises de l’emploi dédient un axe particulier au secteur agricole.