Exploration. Un potentiel sous-exploité

C’est l’une des plus grandes caractéristiques de la prospection pétrolière et gazière au Maroc : le potentiel d’exploration est encore sous-exploité. Avec une superficie globale d’exploration de l’ordre de 737 850,4 km², et un portefeuille de prospects très large, non encore touché par les forages, le Royaume possède un large potentiel d’opportunités d’exploration très prometteur. Ce potentiel offre aux compagnes specialisées en E&P (Exploration & Production) une variété géologique considérable en onshore et dans les domaines offshore, méditerranéen et atlantique. Jusqu’à présent, 70 permis de recherche et 10 concessions d’exploitation ont été attribués à des sociétés internationales spécialisées en prospection pétrolière et gazière. Au total, 351 puits d’exploration ont été forés dans le pays. Le plus médiatisé parmi ceux-ci est le grand bassin de Tendrara, dont l’exploitation commerciale est prévue pour 2021, une des grandes annonces du secteur.

De nombreux sites prometteurs sont mis à jour

Ce résultat, qui demeure néanmoins en deçà de ce qui peut être réalisé dans la prospection au Maroc, a été atteint grâce à des investissements importants. En effet, au cours des 15 dernières années, 27,5 milliards de DH ont été investis par les douze partenaires que le Maroc possède dans le domaine. Ils bénéficient tous d’une base de données gratuite, représentée par 60 000 km² de données sismiques 3D, 229 000 km de données sismiques 2D et 87 puits. De plus, une base de données moderne est en cours d’acquisition. De nouveaux concepts y ont été développés grâce aux nouvelles découvertes réalisées dans la prospection. En effet, les efforts d’exploration et de développement effectués par l’ONHYM et ses partenaires en onshore et en offshore, au cours des cinq dernières années, ont permis d’identifier et de mettre à jour de nombreux sites prometteurs.

Les hydrocarbures existent au Maroc dans différentes séquences sédimentaires et sont représentés par divers gisements de pétrole et de gaz. Dans le Gharb, cela prend la forme du biogénique alors que le condensat et le gaz thermogénique sont présents à Essaouira et dans les hauts plateaux.

A Essaouira et dans le pré-Rif, ce potentiel est constitué essentiellement de pétrole léger tandis que dans les régions offshore de Tarfaya et d’Agadir, des gisements de pétrole lourd ont été découverts. Dans la plupart des bassins sédimentaires marocains, de nombreux suintements de pétrole dans les domaines rifain et atlasique et des indices d’huile et de gaz, ont, de surcroît, été enregistrés lors des forages. Par ailleurs, l’exploration des hydrocarbures s’appuie sur une histoire qui remonte à plus d’un siècle. Elle a franchi, en ce début du XXIe siècle, une étape cruciale qui a permis de distinguer plusieurs sites importants, situés en onshore et en offshore.

En onshore, le bassin de Gharb, lieu de la première découverte en Afrique du Nord, continue d’attirer les sociétés pétrolières internationales, dont SDX Energyy qui a récemment mis en évidence plusieurs découvertes commerciales de gaz.

Depuis 2000, 52 puits y ont été forés, donnant lieu à 33 découvertes commerciales. Les gisements considérés dans un premier temps comme modestes et peu profonds se sont révélés rentables en raison de l’étendue du réseau de pipelines et de la forte demande locale de l’industrie automobile et des matériaux de construction. En onshore également, le bassin d’Essaouira produit du pétrole depuis les années 70 et du gaz et du condensat depuis les années 80.

En offshore, la présence de gisements d’hydrocarbures a été signalée au large des côtes atlantiques. Une importante découverte de gaz non commercial a été réalisée en 2009 dans la région de Tanger – Larache. Au sud, entre Agadir et Tarfaya, sept puits ont été forés entre 2000 et 2017, révélant d’importantes accumulations d’huile lourde et légère ainsi que du gaz. Dans le bassin de Boujdour, un seul puits a été foré à ce jour en 2014 dans cette vaste zone d’environ 200 000 km², et a qui a mis en évidence une accumulation de gaz et de condensat. Dans la région méditerranéenne, les forages n’ont pas encore révélé le vrai potentiel de prospection avec seulement 2 puits et 10 000 km de sismique 2D.