Accompagnement des agriculteurs : Les initiatives du Groupe OCP

C’est dans la commune de Had Lebkhati, dans la province de Safi, que le nouveau dispositif de proximité au profit des agriculteurs, lancé par le Groupe OCP, a été lancé. Baptisé «Al Moutmir Li Khadamat Al Qorb», une composante du programme «Al Moutmir» qui porte l’engagement du Groupe OCP en faveur du développement de la filière agricole au Maroc, ce programme mobilise une trentaine d’ingénieurs agronomes installés de manière permanente dans 20 provinces du Royaume, afin d’initier les agriculteurs locaux à la démarche scientifique mise au cœur de l’exploitation agricole pour en maximiser les retombées et garantir une agriculture durable et prospère.

Centré sur l’agriculteur comme réel agent du changement, ce dispositif s’appuie sur la démarche scientifique comme levier clé pour une agriculture prospère et durable. Il comprend un laboratoire itinérant d’analyse de sols opérationnel déployé au niveau des différentes provinces prises en charge par le programme.

Sur les 2000 plateformes de démonstration, 300 sont dédiées aux cultures maraîchères

Ce dernier intègre également un programme expérimental, servant de support à la formation et à l’information sur les meilleures pratiques agricoles. Baptisé Agri-Plateformes, ce dispositif prévoit le déploiement de 1000 plateformes de démonstration durant la campagne en cours.

Outre les ressources humaines déployées, le Groupe OCP met à la disposition de l’agriculteur des moyens scientifiques et technologiques importants, notamment le référentiel scientifique adapté à chaque étape de l’itinéraire technique et le laboratoire itinérant.

Après Beni-Mellal en octobre 2018, c’est à Larache que les ingénieurs porteurs du programme avait fait escale pour la 2e étape dédiée aux cultures maraîchères. La 3e étape a été conduite dans la région de Sidi Slimane, puis à Mohammédia pour la 4e. Les équipes d’Al Moutmir sont actuellement à Khénifra pour la 5e étape du programme, qui vise à toucher le plus grand nombre d’agriculteurs sur les 12 régions du Royaume. L’objectif étant de démontrer l’impact sur le terrain et de démultiplier l’effet sur les différents riverains à travers l’ouverture de ces plateformes aux différents acteurs de l’écosystème pour la formation et l’accompagnement. «Al Moutmir Li Khadamat Al Qorb» est implémenté dans le cadre d’une démarche partenariale avec les différents acteurs de la filière agricole, notamment le ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le consortium scientifique national, les acteurs locaux ainsi que les partenaires fabricants-distributeurs et revendeurs d’engrais.

Parmi les activités prévues pendant le dispositif, l’organisation de séances d’accompagnement personnalisées par les ingénieurs agronomes OCP au profit de chaque agriculteur en vue de mieux comprendre et interpréter les résultats des analyses de leurs sols. Des séances de démonstration de l’unité intelligente de production des engrais NPK Blend (Smart Blender) sont également prévues afin de rapprocher davantage les agriculteurs de l’industrie de fabrication des engrais et promouvoir l’utilisation des engrais adaptés. Sur les 2000 plateformes de démonstration, 300 sont dédiées aux cultures maraichères et visent à co-construire avec les agriculteurs des cas modèles de l’impact de la démarche scientifique et raisonnée sur l’augmentation de la productivité et la préservation des ressources.