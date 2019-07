Timitar: Najat Aatabou ouvre le bal de la 16ème édition

Au théâtre de verdure, les artistes Eugenio Bennato d’Italie et The Chehade Brothers du Liban se produisent ce mercredi soir. Ainsi, cette année encore, le festival renouvelle ses promesses avec une programmation locale et internationale riche et variée. Organisé à Agadir sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’événement se tient à partir d’aujourd’hui pour se clôturer samedi 6 juillet. Parmi les artistes nationaux attendus à cette nouvelle édition, figurent Mnat Aichata, Rayssa Fatima Tihihite, Hatim Ammor, Soukaina Fahsi, Rkia Demssiria, , Sofiane Saidi & Mazada Guest Kiris, Zakaria Ghafouli, Fantome, Betweenatna, Fnair, Said Mousker, Lahcen Anir, Ahmed Amaynou, Réda Taliani, Ismaël Lô et The Original Wailers feet. Al Anderson.

Côté public, ce sont plus d’un million de festivaliers pour célébrer la chanson amazighe et les cultures du monde qui sont attendus. Après 15 éditions réussies, la rencontre qui constitue l’événement culturel phare de la région, se positionne désormais comme un des trois plus grands festivals de la scène marocaine. Timitar est aussi considéré parmi les 25 meilleurs festivals à l’échelle internationale. Le secret de son succès: la gratuité des spectacles, la diversité de la programmation sans oublier un comportement du public exemplaire et une organisation synchronisée.

Pour faire le point sur l’évolution de cette manifestation au fil des années, l’Association Timitar a tenu mardi 2 juillet son conseil d’administration ainsi que son assemblée générale, présidée par M. Abdellah Rhallam, en présence de Aziz Akhannouch. Le wali de la région Souss Massa, Ahmed Hajj et le président du Conseil Régional Brahim Hafidi ont également participé à cette réunion.

Maintenant, que la fête commence, place à la musique et à la danse.