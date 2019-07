Timitar : franc succès de la 16e édition

Plus de 250 000 personnes présentes pour la clôture et 1,25 million de festivaliers au total sur toute la durée de l’événement.

Le rideau est tombé sur la 16ème édition du festival Timitar à Agadir samedi dernier après quatre jours de musique et de danse.

Pour le dernier soir, le groupe Original wailers feat. Al Anderson en provenance de la Jamaïque et le célèbre chanteur algérien, Réda Taliani, ont partagé le plateau de la place Al Amal avec le groupe marocain Fnaïre.

La fête battait son plein et le public était au rendez-vous, encore plus nombreux pour ce soir de clôture. La place Al Amal et les artères du centre ville ont véritablement été prises d’assaut.

Selon les organisateurs, la place Al Amal a réuni ce soir-là plus de 250.000 personnes. Ce qui représente plus de 4 fois la capacité de Central Park (57.545 places assises) à New York et près de 13 fois la capacité maximum du Palais omnisports de Bercy (18.000 places assises) à Paris.

Tout au long des quatre jours Timitar a réuni au total selon les organisateurs plus de 1,25 million de festivaliers en provenance d’Agadir et région mais aussi des autres villes du Royaume et de l’étranger. Ce qui dépasse de loin les attentes.

Dans l’organisation de cet événement phare, l’adhésion du public et son comportement exemplaire est un ingrédient de taille dans la réussite de ce festival.

La grande mobilisation sur le terrain des forces de l’ordre et des autorités locales ainsi que des élus et intervenants de la région a été aussi un élément majeur qui a contribué au succès de cette édition. La réussite de l’évènement est également le fruit de l’organisation sans faute du festival.