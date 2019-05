Spectacle : «Soufi mon amour» se joue à Marrakech

On suit le périple de Shams de Tabrîz, le célèbre derviche errant du 13e siècle, vers la ville de Konya. Sur les pas du maître spirituel de Rûmi, et à travers ses rencontres avec différents protagonistes fascinants, le public est invité à arpenter un chemin initiatique, au bout duquel l’amour se révèle être à la fois la raison et le but ultimes… Entre expérience artistique et voyage mystique, Hassan El Jaï se met en scène et interprète tous les personnages de son adaptation du best-seller mondial «Soufi, mon amour».