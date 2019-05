Spectacle. Marrakech du rire : billetterie ouverte

En plus de la nouveauté de la masterclass du rire, gratuite, animée par Oscar Sisto et Saad Mabrouk, le programme du MDR 2019 nous propose du Malik Bentalha, du Jalil Tijani, Booder, Marion Mezadorian, un Gala africain, autour de l’humoriste d’origine ivoirienne, Amoutati, ainsi que le grand Gala de Jamel Debbouz et ses amis. Le programme du MDR s’épand dans plusieurs lieux de la ville ocre, à savoir Palais Badii,le Théâtre royal, le Colisée, Jamae El Fna et l’Institut Français de Marrakech.