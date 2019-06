Promotion du patrimoine : un accord de partenariat entre le ministère de la culture et la SNRT

L’accord couvre une période de 3 ans et permet aux deux parties de mettre en oeuvre des programmes d’information qui permettent de promouvoir les monuments historiques et les sites archéologiques du Royaume.

Le ministère de la Culture vient de signer une convention de partenariat avec la SNRT pour faire connaître la richesse et la diversité du patrimoine culturel national afin de le préserver.

A cet effet, la SNRT s’est engagé à réaliser des films documentaires, des reportages, des émissions télévisées et des talk-shows portant sur ces derniers et de mettre en place des animations 3D des dits monuments et sites au niveau de tous les centres de promotion du patrimoine relevant du Ministère.

De son côté, le Ministère de la culture et de la communication -Département de la Culture- s’engage à mettre à la disposition de la SNRT la matière scientifique et les données historiques et patrimoniales nécessaires pour la réalisation des productions souhaitées ainsi que l’expertise de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine et à faciliter le tournage dans les sites archéologiques.

Dans la même optique, ladite convention stipule la mise en place d’un comité de pilotage mixte, composé des représentants des deux institutions, qui se charge de l’élaboration des plans d’actions annuels, du suivi et d’évaluation des projets et actions programmées.