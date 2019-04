Prix de la presse agricole et rurale : voici les gagnants

Belle consécration pour Mehdi Jaouhari, Journaliste à La Vie éco, qui a remporté ce Jeudi 18 Avril, le 2e prix de la 6e édition du Grand prix national de la presse agricole et rurale, dans la catégorie presse écrite et électronique. Toutes nos félicitations à tous les gagnants.

Notre collègue a été récompensé pour son article « Six clés pour faciliter l’acte d’investir dans l’agriculture« .

Cette 6ème édition du Grand prix national de la presse agricole a été remportée, dans la catégorie Presse écrite et électronique, par Abdelhak El Odaimi (Rissalat Al Ouma) pour son article « la formation agricole: refuge des jeunes cherchant l’insertion dans le marché de travail » et dans la catégorie Presse audio-visuelle, par Slaoui Imane de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) pour son émission « le Maroc agricole ».

La remise de ces prix s’est déroulée lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, et le secrétaire d’État chargé du développement rural et des eaux et forêts, Hamou Ouheli, en marge de la 14ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2019).

Dans la catégorie « presse écrite et électronique », le troisième prix est revenu à Mme Es-Sette Nargys de « FOOD Magazine ».

Concernant la catégorie « presse audio-visuelle », le deuxième et troisième prix sont revenus respectivement à Jamaâ Goulahsen de 2M et à Ennamat Mohamed de la SNRT-Tamazight. Le Coup de cœur de cette édition a été décerné à Eddamiri Yassine de Hibapress.

Organisé par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le Grand prix national de la presse agricole et rurale cible les médias audiovisuels, écrits et électroniques.

Il récompense les meilleurs articles, reportages, émissions télévisées et radiodiffusées, publiés dans la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.