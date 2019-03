Le cinéma japonais s’invite à Rabat

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles, annoncent les organisateurs.

Voici le programme complet des différentes projections prévues :

Programme :

Jeudi 14 mars 2019 à 19h30

« Cuisine à la Samouraï – une authentique histoire d’amour »

(réalisé par Yuzo ASAHARA, 2013, 121 minutes, VOSTFR)

L’histoire se passe au sein de la famille de FUNAKI Dennai, un samouraï cuisinier qui a réellement existé au 18ème siècle, au service du gouverneur du domaine de Kaga, une région située au centre du Japon faisant face à la Mer du Japon.

Haru, une jeune servante auprès de la favorite du gouverneur du domaine de Kaga, est une bonne cuisinière. Elle vient de divorcer à peine un an après son mariage à cause de son fort caractère. FUNAKI Dennai remarque son talent culinaire et la demande comme épouse pour son fils…

Lundi 25 mars à 19h30



« Thermae Romae »

(réalisé par Hideki TAKEUCHI, 2012, 108 minutes, VOSTFR)

D’après le manga du même titre écrit par Mari YAMAZAKI

Mardi 26 mars à 19h30

« Mameshiba »

(réalisé par Toru KAMEI, 2009, 106 minutes, VOSTFR)

Ce film, adapté d’un manga de Mari Yamazaki, est un voyage à la fois dans le temps et l’espace entre la Rome antique et le Japon actuel par l’intermédiaire des thermes, le loisir commun des deux peuples.

Lucius, architecte de thermes de l’Empire romain en manque d’inspiration, se trouve projeté dans le Japon actuel après avoir plongé dans un bain public romain. Il découvre la culture thermale particulière des Japonais…

Mardi 26 mars à 19h30

« Mameshiba »

(réalisé par Toru KAMEI, 2009, 106 minutes, VOSTFR)

Jiro, âgé de 35 ans, n’a jamais travaillé et ne sort que rarement de sa maison. Il a du mal à communiquer avec les gens. Tant que ses parents sont là, Jiro ne s’inquiète pas trop pour son avenir. Mais son père décède soudainement, et sa mère disparaît comme pour le forcer à vivre seul. Un jour, Jiro rencontre un petit chiot de la race de Mameshiba au foulard rouge. Il a pour nom Ichiro, du même nom que le chien de son enfance. Il a été envoyé par sa mère, afin que Jiro vienne la chercher…

Jeudi 28 mars à 19h30

« Dans un recoin de ce monde »

(réalisé par Sunao KATABUCHI, 2016, 128 minutes, VOSTFR)

Ce film animé, adapté de l’oeuvre de manga écrit par Fumiyo KONO, a été récompensé notamment par les prix suivants :

– Prix du Jury du Festival du Film d’Animation d’Annecy en 2017

– Grand prix Jury Junior de long-métrage au 17ème Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM) en 2018.

En 1944, la jeune Suzu quitte son village proche de Hiroshima pour se marier et vivre avec la belle-famille à Kure, un port militaire. Sa créativité pour surmonter les privations la rend vite indispensable au foyer. Comme habitée d’une sagesse ancestrale, Suzu imprègne de poésie et de beauté les gestes simples du quotidien. Les difficultés de ravitaillement en temps de guerre, la perte de proches, et les frappes fréquentes de l’aviation américaine, n’altèrent pas son amour de la vie. Mais, en 1945, les bombardements dévastateurs de la ville de Kure, puis la tragédie de Hiroshima vont mettre à l’épreuve la persévérance et le courage de Suzu…