Caftan 2019, aux couleurs des sept merveilles du monde (Photos)

Pendant un peu plus de deux heures, ce samedi 20 avril 2019, le caftan a été placé au rang d’une merveille du monde, au Palmeraie Resort de Marrakech. Le magazine Femmes du Maroc -FDM-, organisateur de Caftan depuis plus de deux décennies, a choisi les sept merveilles du monde comme thème de la 23ème édition. Réunissant 19 stylistes, dont 3 jeunes talents retenus pour une première participation, Caftan a fait voyager les spectateurs d’une civilisation à une autre : la pyramide de Khéops, les jardins suspendus de Babylone, statue de Zeus, le mausolée d’Halicarnasse, le temple d’Artémis, le colosse de Rhodes et la phare d’Alexandrie.

« Le monde antique a vu s’élever des réalisations exceptionnelles par leur beauté, fascinantes par leur architecture. Elles continuent encore aujourd’hui à vivre pour l’éternité dans l’imaginaire collectif », souligne FDM. De la variété dont les stylistes se sont inspirés pour réaliser leurs œuvres. « Le thème de cette édition est très riche. Il nous a permis de s’inspirer de l’histoire de l’humanité, pour transposer sur le caftan ce que les ancêtres avaient bâti », nous a déclaré Mounia Amouri, une des 16 stylistes confirmés.

Des œuvres fouillées

« Les sept merveilles du monde m’ont permis d’avoir une large palette de choix, surtout en ce qui concerne les couleurs », nous a dit Imane Ochen, jeune talent mais avec 10 d’expérience dans le domaine à son actif. Et d’ajouter qu’il lui a fallu « plus d’un mois de recherche avant de passer à la phase de création ».

« J’ai commencé par étudier l’histoire de chaque pays, de rassembler les informations nécessaires : les couleurs, les formes géométriques, les pierres, etc., pour définir un fil conducteur de mes créations », nous a expliqué Siham El Habti.

La musique a aussi été au rendez-vous pour accompagner les pas des mannequins lors du défilé. Elle est également recherchée, comme nous l’explique le compositeur Hicham Daoussi, à qui FDM a confié cette mission. « J’ai fait beaucoup de recherches sur les sept merveilles, pendant trois mois, pour composer cette musique » nous a-t-il indiqué. « Sans la musique, le show sera froid. Néanmoins, il faut une musique qui envoûte les spectateurs, sans qu’elle prenne le dessus sur le reste du décor. Ce qui est important, avant tout, c’est de mettre le caftan en valeur », a-t-il précisé.

Des danseurs ont également fait partie de la soirée. Originaires de plusieurs pays, ces danseurs ont livré des prestations autour des sept merveilles. « Nous travaillons depuis trois mois sur ce projet, avec de la recherche comme point de départ. Nous avons aussi passé un mois à répéter les chorégraphies : 3 semaines à Paris et la dernière semaine à Marrakech », nous a précisé Utku Bal, danseur turque, qui participe pour la 5ème fois à cette manifestation culturelle qu’abrite le ville ocre.