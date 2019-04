Belle soirée en perspective pour la clôture du Festival Mawazine 2019

Marshmello, Karol G et Maluma les 28 et 29 Juin sur la scène de l’OLM souissi pour terminer en beauté !

L’événement qui se tiendra du 21 au 29 juin devrait tenir ses promesses. L’Association Maroc Cultures vient, en effet, de dévoiler les noms des 3 artistes qui prendront part à la 18ème édition du festival Mawazine Rythmes du Monde.

Au menu du week-end de clôture : Marshmello, Karol G et Maluma. Ils se succéderont les 28 et 29 juin sur la scène de l’OLM Souissi.

Marshmello, l’un des DJs les plus influents de sa génération, se produira pour la première fois en Afrique, ce vendredi 28 juin.Avec 20 millions d’abonnés sur Instagram et plus de 6 millions de fans sur Facebook, Marshmello s’est fait une spécialité des reprises et des featurings avec les plus grandes stars du moment. Selena Gomez, Omar Linx et Robin Schulz ou encore Demi Lovato et Will Smith ont joué aux côtés de ce génie.

La programmation du lendemain, samedi 29 juin, promet d’être tout aussi rythmée. La superstar colombienne Karol G occupera la scène pour une première partie « caliente » dédiée au reggaeton et à la musique latino.

Karol G, qui a remporté en 2018 le Latin Grammy Award du meilleur nouvel artiste, cartonne non seulement sur scène mais elle est aussi sur les réseaux sociaux avec près de 20 millions de followers.

Dans la même soirée, une autre figure colombienne du reggaeton, Maluma, âgé de 25 ans, prendra le relais pour une performance là encore inédite au Maroc.

Il totalise, quant à lui, 90 millions d’abonnés tous réseaux confondus et cumule plus de 9 milliards de vues sur sa chaîne YouTube

Mawazine proposera également, cette année, une programmation regroupant un mix des plus grandes stars du répertoire occidental et arabe. Une sélection des meilleurs talents de la scène marocaine seront à l’affiche de plus de la moitié des concerts prévus sur les six scènes du festival.

(Avec MAP)