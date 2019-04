« Adam », le premier long métrage de Maryam Touzani sélectionné au festival de Cannes

Après avoir réalisé deux courts métrages, multi-primés dans le monde entier, « Quand ils dorment » et « Aya va à la plage », et avoir fait ses débuts en tant qu’actrice dans « Razzia », le dernier film de Nabil Ayouch, Maryam Touzani représentera le Maroc à Cannes avec son film « Adam ».

« Adam » est interprété par Loubna Azabal et Nisrine Erradi dans les deux rôles principaux et raconte l’histoire d’une amitié entre deux femmes. Cette rencontre va permettre à l’une d’accepter l’enfant qu’elle porte et à l’autre de reprendre goût à la vie.

« Adam » a été tourné fin 2018 dans la Médina de Casablanca. Le film est produit par Nabil Ayouch et coproduit par Amine Benjelloun et Patrick Quinet. C’est une coproduction entre le Maroc (Ali n’ Productions), la France (Les Films du Nouveau Monde) et la Belgique (Artémis).

Le film a bénéficié du soutien du Centre Cinématographique Marocain et sera distribué dans toutes les salles du Royaume fin 2019, début 2020.