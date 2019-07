15 millions de DH pour le site archéologique de Lixus

Lixus, « la plus ancienne cité au Maroc », fera l’objet d’un « nouveau projet pour le renforcement du site, étalé sur 2019-2021, et d’un coût global de 15 millions de DH », selon Mohamed El Aaraj, ministre de la culture et de la communication.

Ce samedi 6 juillet, le ministre de la culture et de la communication, Mohamed El Aaraj a convié des journalistes pour une visite du site archélogique Lixus, se situant à 3 km de Larache. Lors de cette visite, le ministre a annoncé « le lancement d’un nouveau projet pour le renforcement du site, étalé sur la période 2019-2021, et d’un coût global de 15 millions de DH ».

Selon Mohamed El Aaraj, ce projet « comprend les travaux d’entretien et de restauration pour une enveloppe budgétaire de 6,75MD, d’aménagement et d’équipement (4,6MDH), de recherches archéologiques et formation (2,22MDH), ainsi que de promotion pour un montant de (1,05MDH) ».

Il a également mis en avant « la valeur historique et exceptionnelle de ce site qui, depuis son ouverture officielle, demeure un centre d’intérêt dépassant les frontières du Royaume ». Lixus, selon Hicham Hassini, archéologue et conservateur du site, « est la plus ancienne cité au Maroc, avec 22 siècle d’histoire ».

