Huitième de finale CAN 2019 : Le Maroc sort par la petite porte

Après la séance de tirs aux but, le Maroc sort de la Can égyptienne, ce soir.

L’historique des confrontations entre le Maroc et le Bénin avantageait clairement les Lions de l’Atlas, qui ont signé plus d’une dizaine de victoires face aux Écureuils et n’ont concédé que 2 nuls, contre 0 victoire. Le dernier duel face aux Béninois avait eu lieu à Agadir en 2014 et s’était soldé par une écrasante victoire marocaine sur le score de 6 à 1.

Ce Vendredi 5 juillet, les lions de l’Atlas ont été éliminés face à cette même équipe, et cette fois-ci pour le compte du premier match des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 au stade Al Salam du Caire.

Les Ecureuils ont ouvert le score à la 53e minute par le biais de Moise Adilehou avant que les Lions n’égalisent à la 75e minute grâce à Youssef En-Nesyri sur une belle passe de Boussoufa. A quelques minutes du coup de sifflet final, Hakim Ziyech a raté un penalty qui aurait pu propulser le Maroc en quart.

Les deux équipes se sont quittées sur un nul à la fin du temps réglementaire 1-1 et ont eu recours aux tirs aux buts qui se sont soldés à la faveur du Bénin, ce soir.

Le sélectionneur national Hervé Renard avait pourtant aligné les mêmes joueurs ayant disputé les deux premiers matchs de poule :

– Bounou

– Dacosta – Saiss – Dirar – Hakimi

– Boussoufa – Ahmadi

– Belhanda- Ziyech – Amrabat

– En-nseyri

Le Maroc s’etait plutôt distingué lors de cette compétition par sa défense hermétique que par son attaque flamboyante, incarnée par les quelques maladresses de l’attaquant Youssef En-Nesyri et les difficultés de son leader technique Hakim Ziyech. Le Maroc n avait consédé aucun but en 3 matches.

Le Bénin affrontera le vainqueur du match Ouganda-Sénégal qui se joue ce 5 juillet au soir.

Voici le tableau complet de la phase finale :