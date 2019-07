CAN 2019 : Nouvelles des Lions de l’Atlas avant le match Maroc-Bénin

L’équipe nationale de football a effectué, jeudi au stade Haras El Hodoud du Caire, une dernière séance d’entrainement avant d’affronter le Bénin, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

***********

Le sélectionneur national Hervé Renard devrait aligner, contre le Bénin, les mêmes joueurs ayant disputé les deux premiers matchs de poule.

Selon des observateurs sportifs, des changements peuvent intéresser le milieu de terrain des Lions de l’Atlas avec l’entrée en jeu de Youssef Aït Benasser au lieu de Karim El Ahmadi, blessé.

**********

L’entraîneur national Hervé Renard a appeler à ne point sous-estimer les Écureuils du Bénin, qui ont créé d’énormes difficultés au Cameroun et au Ghana au premier tour.

**********

L’entraîneur adjoint des Lions de l’Atlas, Mustapha Hajji, a assuré que les joueurs sont prêts pour le match contre le Bénin et sont conscients de l’importance de cette rencontre pour aller loin dans cette compétition.

« Le match sera difficile, d’autant plus que le Bénin a signé une bonne prestation lors de la phase de poule. Nous devons nous concentrer pour décrocher notre billet pour les quarts », a-t-il ajouté.

**********

Le milieu de terrain de l’équipe nationale, M’barek Boussoufa a indiqué qu’Hervé Renard est le meilleur entraîneur qu’il a croisé durant sa carrière.

Selon Boussoufa, désigné à deux reprises « homme de match » lors de cette CAN, « Renard est plus qu’un entraîneur pour moi. Il a cru en moi et je suis très reconnaissant envers lui ».

« Nous constituons une famille au sein de l’équipe nationale. Nous jouons avec détermination et envie de gagner. Je souhaite que cette génération de joueurs couronnera son parcours par un sacre qu’elle mérite amplement », a-t-il dit.

(Avec MAP)