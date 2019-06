CAN 2019 : les lions se qualifient au second tour

Après une belle victoire face à la Côte d’Ivoire ce soir, le Maroc s est qualifié en huitièmes de finale de la Can 2019.

Après une victoire arrachée en fin du match lors de la première rencontre en CAN, le Maroc a joué ce soir au stade Assalam face à la Côte d’Ivoire.

Les coéquipiers de Belhanda ont brillé et ont remporté leur match par le plus petit des scores 1-0.

Le but est venu sur un superbe travail d’Amrabat, qui efface plusieurs Ivoiriens avant de glisser le ballon à En-Nesyri qui trompe Gbohouo ! Le score restera inchangé jusqu’à la fin de la rencontre.

Pour rappel, Les Lions de l’Atlas et les Éléphants de la côte d’ivoire se sont affrontés à 19 reprises dans leurs histoires. Les deux selections comptent chacune 6 victoires et se sont quittées sur un match nul 7 fois.

Voici la composition du Onze national ce soir:

Hervé Renard a reconduit son système de jeu habituel en 4-2-3-1

– Bounou

– Benatia – Saiss – Dirar – Hakimi

– Boussoufa – Ahmadi

– Belhanda- Ziyech – Amrabat

– En-nseyri

A noter finalement, que 3 pays ont d’ores et déjà décroché leur ticket pour les huitièmes de finale après les matches de jeudi soir : l’Egypte (groupe A), le Nigeria (groupe B) et l’Algérie (groupe C).

Aujourd’hui s ajoute a cette liste, le Maroc.

C’est le Nigeria qui a obtenu le premier sa qualification après sa victoire 1-0 devant la Guinée, mercredi, son deuxième succès en deux rencontres après celui enregistré face au Burundi, 1-0 également.

Un peu plus tard, l’Egypte, le pays-hôte vainqueur du Zimbabwe 1-0 en match d’ouverture de la compétition, l’a imité en battant la RD Congo 2 à 0.

Jeudi, l’Algérie est devenue la troisième nation à obtenir son billet pour les huitièmes, à la suite de sa victoire de prestige dans le sommet du groupe C, face au Sénégal.