CAN-2019: le Maroc s’impose … dans la douleur face à la Namibie

Il a fallu attendre la 89e minute de jeu et un but contre son camp du Namibien Itamunua Keimuine pour voir Hervé Renard et les Marocains sourire enfin, pour leur entrée en Coupe d’Afrique des Nations, dimanche au Caire.

« C’était difficile de mettre du rythme et cela pour plusieurs raisons: certainement la bonne organisation de la Namibie, la chaleur… et puis, dans un premier match, c’est toujours difficile de rentrer à 100% dans une compétition », a déclaré l’entraîneur français à la fin de la rencontre.

« Le plus important, c’est prendre trois points. J’espère que la Namibie va poser des problèmes à la Côte d’Ivoire et à l’Afrique du Sud », a-t-il ajouté.

Cette victoire permet aux Marocains de prendre la tête du groupe D avant le duel entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud lundi.

Les Marocains devront retrouver leur efficacité offensive pour leur deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire vendredi et assumer leur statut.

