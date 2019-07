CAN 2019 : l’Algérie se qualifie pour les quarts de finale

L’Algérie a réalisé un sans-faute pour l’instant dans cette CAN-2019 et s’est adjugée sans conteste le titre de meilleure sélection de la phase des poules. Ce soir, les verts ont confirmé leur statut de favoris en battant la Guinée en huitièmes de finale par 3-0. Retour sur le scénario de cette rencontre.

A la 24 ème minute de jeu, le milieu de terrain Youcef Belaili sollicite un une-deux avec l’avant-centre algérien Baghdad Bounedjah dans la surface de réparation. Il reçoit le ballon sur le côté gauche et enroule parfaitement sa frappe qui termine dans le petit filet opposé.

Le deuxième but algérien est signé le capitaine d’équipe Riad Mahrez à la 53 ème minute.

A la réception d’un centre de Bennacer au second poteau, il efface son vis à vis d’un contrôle et fusille Koné, le gardien de la Guinée.

Sur un bon centre de l’arrière droit Youcef Atal dans la surface, Adam Ouanas, à peine rentré en jeu à la 81ème minute , reprend victorieusement devant le gardien Koné, pris de vitesse.