CAN 2019 : la tunisie aux quarts de finale !

La dernière affiche des 8es de finale de la CAN 2019 a mis aux prises le Ghana et la Tunisie, ce lundi 8 juillet, à Ismaïlia. Retour sur le scénario des buts de la rencontre.

Le seul et unique but des Aigles de Carthage est venu après le débordement sur la droite du joueur Kechrida qui donne un centre à ras de terre au premier poteau pour Khenissi. Ce dernier place une superbe reprise et envoie le ballon au fond des filets après plusieurs grosses occasions ratées.

Les Ghanéens, eux, égalisent en toute fin de rencontre (à la 93ème minute) pour forcer les prolongations. Le coup-franc lointain ghanéen finit sur la tête de Bedoui, qui vient d’entrer en jeu il y a à peine quelques secondes. Le joueur du Al-Fayha FC lobe son propre gardien et envoie le ballon au fond des filets tunisiens.

Le score restera inchangé 1-1 jusqu’à la fin des 120minutes.

Alain Giresse, l’entraîneur tunisien a procédé au changement de gardien pour la séance de penalties. Mouez Hassen, auteur d’un grand match laisse sa place à Ben Mustapha.

Finalement, la Tunisie remporte le match après la séance des tirs au but par 5 buts à 4.

La Tunisie affrontera au prochain tour Madagascar le 11 juillet prochain.

A noter que les Ghanéens ont atteint les demi-finales des six dernières éditions de la CAN et ce soir, ils se font éliminer par des aigles très solides physiquement et mentalement..