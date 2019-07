Bulletin de la CAN 2019

Le Nigéria aux quarts aux dépens du Cameroun (3-2)

La sélection nigériane s’est qualifiée en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (Egypte-2019), après sa victoire (3-2) face au Cameroun, lors d’un match disputé ce samedi à Alexandrie.

Les Nigérians ont ouvert le score dès la 19è minute du jeu par Odion Ighalo avant que Stéphane Bahoken n’égalise (41è) pour les Lions indomptables. A une minute de la mi-temps, le Cameroun allait prendre l’avantage par le biais de Clinton Njie.

Bien en jambes en seconde période, les hommes de Gernot Roht allaient progressivement asseoir leur domination en mettant la pression sur la défense adverse qui a fini par craquer. Auteur d’un but en première période, Odion Ighalo a récidivé en mettant le ballon au fond du filet (63è). Trois minutes plus tard, le Gunner Alex Iwobi a scellé le score de la rencontre offrant la qualification aux Green Eagles.

Le Sénégal passe en quarts aux dépens de l’Ouganda (1-0)

La sélection sénégalaise s’est qualifiée pour les quarts de finale de la coupe d’Afrique des nations (Egypte-2019), après sa victoire (1-0) face à l’Ouganda, en match des huitièmes disputé vendredi soir au Caire. L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de la star des Lions de la Téranga, Sadio Mané, dès la 15è minute du jeu. Au prochain tour, le Sénégal affrontera le Bénin, tombeur du Maroc, plus tôt dans la journée du vendredi 5 juillet, par 4 tirs au but à 1 (1-1, au terme du temps réglementaire et des prolongations).

