Vidéo. Tests de sécurité Euro NCAP : Renault Clio obtient la note maximale de 5 étoiles

Le best-seller du groupe Renault a été testé par Euro NCAP selon son nouveau protocole sévérisé lancé en 2018, indique le constructeur automobile dans un communiqué.

Cette cinquième génération de Renault Clio sera lancée très prochainement et se présente, d’ores et déjà, comme l’une des citadines les plus sûres jamais testées par Euro NCAP.

Pour rappel, la notation de sécurité est déterminée par une série de tests conçus et réalisés par Euro NCAP sur les véhicules. Ces tests représentent, de manière simplifiée, des scénarios d’accidents de la vie réelle.