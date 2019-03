SMEIA lance la commercialisation de la nouvelle BMW série 3

On ne change pas une silhouette qui gagne. La nouvelle BMW série 3 n’a subi qu’une légère révision stylistique. Par contre, le modèle 2019 se distingue par le caractère évolutif des technologies embarquées. Son prix démarre à 438.000 dhs, et SMEIA compte en écouler 400 dans l’année.

La Société méditerranéenne pour l’Industrie Automobile (SMEIA) a annoncé la commercialisation de la nouvelle BMW série 3 dans l’ensemble de ses showrooms, et ce à partir du 21 mars. Smeia propose quatre finitions différentes du nouveau modèle : Lounge (entrée de gamme), Sport, Luxury et Pack M. Deux motorisations sont disponibles actuellement, à savoir la 320d (diesel) et la 330i (essence), en attendant que trois autres blocs enrichissent la gamme au cours de l’année (318d en juin 2019, 320i et 330d en octobre 2019). Couplées à la motorisation 320d, la finition Lounge est proposée à partir de 438.000 dhs, celle Sport à 474.000 dhs, la Luxury à 528.000 dhs et la Pack M à 554.000 dhs.

Une légère révision stylistique

Présentée au Mondial de Paris en octobre dernier, ce premier modèle de la 7e génération (G20) reflète bien l’évolution parcourue 44 ans après sa sortie. Une évolution, dit-on, et non une transformation radicale comme constaté dans les nouvelles générations de berlines concurrentes, dont plusieurs ont troqué le look classique pour une allure qui dégage célérité et agressivité. BMW a préféré rester fidèle aux grandes lignes des silhouettes précédentes de la série 3, en dotant toutefois ce nouveau modèle de lignes claires et précises qui soulignent sa sportivité. De même, les nouvelles dimensions du véhicule, adoptées pour améliorer son assiette et son agilité, justifient ce relifiting. Le nouveau modèle est plus long de 7,6 cm (4709 mm au total), et plus large de 1,6 cm que son prédécesseur (1827 mm), pour une hauteur similaire (+1 mm, 1442 mm). Son empattement a été revu à la hausse (+4,1 cm) au même titre que sa voie (+43 mm à l’avant, +21 mm à l’arrière).

La large double grille de calandre signée BMW et les feux qui y prennent leur source restent les principales caractéristiques visibles de l’avant. La dotation de série, c’est à dire incluse dès l’entrée de gamme, comprend des feux intégralement à LED, et sont proposés en option des feux à LED adaptatifs ainsi que des feux avec la technologie Laser BMW, d’une portée de 530 mètres environ. Vue de profil, l’allure sportive se confirme avec des lignes d’épaule athlétiques et un bas de caisse dynamique.

La touche « sport » se dégage également du cockpit. Dans ce dernier, on trouve une combinaison savante de l’écran de contrôle et du combiné d’instrument, ainsi qu’une console centrale surélevée et un tableau de bord fidèle à la marque de fabrique de BMW. Un volant sport en cuir, fourni de série, y trône. Le bouton de démarrage et d’arrêt du moteur est désormais situé sur le nouveau panneau de commande de la console centrale, tandis que le levier de vitesses ou le sélecteur, redessiné, est flanqué du Controller iDrive et des touches du sélecteur de mode de conduite ainsi que du frein de stationnement électromécanique.

Evolution du Cockpit – à gauche, la Série 3 2019 (G20), à droite celle de 2012 (F30)

Une évolution technologique prononcée

Ce modèle signe également le franchissement d’une nouvelle étape vers la conduite automatisée. La nouvelle BMW Série 3 Berline est dotée d’une gamme de systèmes d’aide à la conduite revus à la hausse, dont une majorité est de série. On en cite le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, l’assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire, l’assistant de maintien de voie, l’avertisseur de franchissement de ligne, la protection contre les chocs arrière et le système d’alerte aux intersections.

En termes d’intelligence artificielle (AI), l’innovation passe à l’échelle supérieure. Le modèle est le premier de sa lignée à être équipé d’une AI qui interagit avec les commandes vocales : l’assistant personnel « BMW Intelligent Personal Assistant ». Contrairement aux autres assistants numériques, le conducteur peut lui donner un nom. Si ce dernier demande vocalement, par exemple, « où en est le niveau d’huile ? », la réponse se fera en un instant.

Le système Drive Assistant Pro est également disponible en option. Il comprend l’assistant directionnel et de contrôle de trajectoire, ainsi que l’assistant de maintien de voie avec protection active contre les chocs latéraux et un dispositif d’aide à l’évitement. L’Affichage Tête Haute BMW HUD nouvelle génération dispose quant à lui d’une surface de projection élargie, d’une nouvelle charte graphique et de nouveaux contenus.

Coup de cœur sur ce modèle, le système Park Assist qui non seulement assure le maniement du volant, l’accélération, le freinage et le changement de rapports lors des manœuvres de stationnement, mais qui comprend aussi un assistant marche-arrière qui mémorise les 50 derniers mètres empruntés, pouvant ainsi fait reculer le véhicule sur une trajectoire identique à celle parcouru. Utile pour faire sortir le véhicule d’un sentier étriqué emprunté par inadvertance, il suffira au conducteur de maintenir son pied sur le champignon, la voiture fera le reste.

Au niveau de la connectivité, le nouveau système d’exploitation BMW 7.0 enrichit le système de commande et d’affichage de fonctions numériques modernes. Le système BMW Live Cockpit Navigation Pro comprend un écran numérique de 12,3 pouces sur le combiné d’instruments, ainsi qu’un autre de contrôle (10,25 pouces). Le conducteur peut choisir entre la commande tactile de l’écran de contrôle, le Controller iDrive, les palettes de commande au volant, la commande gestuelle ou la commande vocale BMW.

Une Succes-story vouée à la continuité

En somme, BMW livre au marché marocain la digne héritière d’une lignée qui a dominé son segment durant 44 années. Depuis 1975, le constructeur allemand a écoulé 15,543,000 de ses berlines série 3. Au Maroc, l’objectif de SMEIA est d’en écouler 400 sur une année pleine, selon Rachid Fadouach, DGA du distributeur exclusif de la marque. Rappelons que le partenariat entre SMEIA et BMW dure depuis 22 ans.

BMW Série 3 : Fiche technique (diesel)