Renault rachète la participation de PSA dans SOMACA

Renault et PSA ont signé un accord par lequel Renault rachète la participation de 20% PSA dans Somaca, l’usine Renault de Casablanca.

« Le Groupe Renault continue d’affirmer son engagement dans le développement de l’industrie automobile du Royaume » indique le groupe, dans un communiqué diffusé Mardi 12 Mars 2019.

« Le Maroc se positionne plus que jamais comme base de production et d’exportation des véhicules de la gamme Global Access avec ses sites de Casablanca et de Tanger. » ajoute la même source.

Créé en 1959, SOMACA fabrique des modèles du Groupe Renault depuis 1966 et des modèles de la gamme Dacia

depuis 2005. L’usine de Renault à Casablanca produit, pour rappel, Logan, Sandero et Sandero Stepway.

En 2018, 69% des véhicules produits à Casablanca ont été exportés en Europe, en Egypte et dans les pays du Golfe, faisant rayonner le « made in Morocco » à l’international.