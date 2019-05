Lexus RX 450H, un SUV luxueux prêt à jouer dans la cour des grands

L’arrivée de Lexus sur le SUV de luxe redistribuera les cartes dans ce segment très disputé. La marque nippone est parée d’une gamme qui a plein d’atouts pour jouer des coudes avec des concurrents bien installés et très entêtés. A la tête des chevaux de bataille de la marque premium de Toyota se tient le tout nouveau RX 450 H. Distribué par Abdul Latif Jameel Groupe (Toyota Maroc), il s’agit de la quatrième génération de l’un des modèles historiques de Lexus.

Long d’environ 5 mètres, le véhicule en impose avec son gabarit et ses lignes bien dessinées ! Il hérite du style des derniers modèles du constructeur, facilement identifiables avec leur grande calandre. Doté d’une audacieuse calandre trapézoïdale et un fascinant «toit flottant», le RX 450h force l’admiration grâce à des projecteurs avant à LED futuristes et de clignotants séquentiels qui viennent renforcer le charisme de la voiture. Le modèle à l’essai se distingue par des jantes en alliage 20’’ avec inserts gris titane, un toit panoramique ouvrant, des clignotants dynamiques avant et arrière, des rétroviseurs extérieurs éléctrochromatiques, l’éclairage d’intersection, la suspension variable adaptative (AVS) avec mode Sport+, la Card key, des stores Pare-Soleil manuels des vitres latérales arrières, sans oublier les sièges arrières chauffants, les seuils des portes avant éclairés avec inscription Lexus et la climatisation électronique bi-zone à technologie Nanoe.

L’esprit de l’extérieur se prolonge dans l’habitacle. La présentation intérieure est particulièrement raffinée.

Un confort de suspension irréprochable

L’atmosphère est soignée dans les plus petits détails grâce à une finition de haute facture et des matériaux nobles de bonne qualité (cuir, plastiques moussés et aluminium) qui ne laisse aucun doute sur le segment premium du véhicule.

Sous le capot, leRX450H dissimule un V6 essence développant 263 ch à 6.000 tr/mn et un couple de 335 Nm à 4.600 tr/mn. Il est combiné à deux moteurs électriques placés sur chaque essieu, le premier à l’avant développe 165 ch et le second 68 ch, l’ensemble délivre alors une puissance globale de 313 ch. Le compartiment électrique a pour fonction de démarrer le véhicule et d’emmener les roues avant tout en rechargeant les batteries. Pour la transmission, le véhicule est équipé d’une fonction Hold pour libérer le pied droit à l’arrêt. Comme tout véhicule hybride, cette technologie permet de rouler paisiblement pour économiser le carburant. Côté tenue de route, en plus du confort acoustique, le RX450H procure un confort de suspension irréprochable qui neutralise toutes les imperfections du trajet. Le concessionnaire propose le véhicule en trois finitions (Luxury, Executive, F Sport Executive) avec des prix allant de 684 000 à 876000 DH.