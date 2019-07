La troisième génération de la Kia Ceed débarque au Maroc

La nouvelle Kia Ceed fait ses débuts sur les routes marocaines. En gros, le modèle , de troisième génération, affiche un design résolument contemporain et immédiatement reconnaissable, et propose des technologies avancées optimisant le confort, l’agrément et la sécurité. Ses nouvelles motorisations et suspensions rehaussent encore son agrément de conduite. Plus basse, plus large et offrant un porte-à-faux arrière plus long que sa devancière, la nouvelle Ceed présente une silhouette athlétique affirmée. Les lignes droites remplacent les contours arrondis de sa devancière, la proue se distingue par une calandre «Nez de Tigre» élargie et une prise d’air abaissée.

Ce nouveau modèle intègre, de série, des feux avant diurnes à LED multifacettes, faisant écho à la signature visuelle des précédents modèles Kia GT et GT-Line.

De profil, les lignes droites acérées allongent visuellement le capot moteur et confèrent au véhicule une silhouette plus statutaire. La ligne d’épaulement, plus horizontale, relaie une impression de maturité et de force. Reposant sur la nouvelle plate-forme ‘K2’ de Kia, la nouvelle Ceed est 20 mm plus large (1 800 mm) et 23 mm plus basse (1 447 mm) que sa devancière. Son empattement reste inchangé à 2 650 mm, de même que sa longueur (4 310 mm), tandis que le porte-à-faux avant a été raccourci de 20 mm (à 880 mm) et le porte-à-faux arrière a été allongé de 20 mm (à 780 mm).

Un habitacle plus ergonomique

L’architecture de l’habitacle des modèles Kia les plus récents a été adaptée pour la nouvelle Ceed, la planche de bord étant placée horizontalement pour une apparence plus sculpturale, continue et fluide. Ce design contribue également à créer davantage d’espace et une impression d’ouverture pour le passager avant, dégageant un volume accru au niveau du bas habitacle et favorisant la visibilité vers l’avant.

Sous le capot, cette compacte est proposée avec le nouveau moteur CRDi turbo-diesel ‘U3’ de Kia conçu pour répondre aux exigences de la dernière norme antipollution Euro 6d TEMP.

Disponible en deux niveaux de puissance (115 ch et 136 ch), le nouveau bloc diesel 1,6l développe un couple de 280 Nm. BVM 320 bva. Tous les moteurs seront couplés à une boîte manuelle à 6 rapports et seront également disponibles avec la transmission à double embrayage DCT à 7 rapports de Kia.

Les réglages ont été optimisés, permettant à la nouvelle Ceed, disponible en 5 finitions à des prix qui commencent à 205 000 DH dans les showrooms Kia, de surclasser sa devancière en termes de dynamisme et d’agrément de conduite.