La nouvelle Classe B disponible à la commande chez Auto Nejma

Et c’est bientôt parti pour la commercialisation de la nouvelle Classe B. La voiture de Mercedes-Benz souligne le côté sportif de son Sports Tourer: elle arbore une allure plus dynamique que le modèle précédent, se pilote avec plus d’agilité tout en offrant plus de confort et d’espace. La série diesel de deux litres OM 654q délivrant 110 kW et 140 kW en version adaptée au montage transversal fait son entrée en scène et s’annonce plus propre que jamais: il s’agit en effet du premier moteur certifié à la norme Euro 6d qui n’entrera en vigueur pour les véhicules neufs qu’à partir de 2020.

Possibilité de rouler en mode semi-automatisé

Selon le concessionnaire, la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports fête également sa première apparition sur le modèle. L’aménagement intérieur de la Classe B, conjugué au design expressif de sa planche de bord, donne un sentiment d’espace unique. L’interface utilisateur du système multimédia évolutif MBUX à commande intuitive établit de nouvelles références. Par ailleurs, la nouvelle Classe B bénéficie de systèmes d’aide à la conduite associant le conducteur et offre l’un des meilleurs niveaux de sécurité active du segment grâce à un certain nombre de fonctionnalités issues de la Classe S. Pour la première fois, la Classe B peut, dans des situations de conduite bien précises, rouler en mode semi-automatisé. Pour ce faire, elle surveille son environnement avec un système de caméra et de radar perfectionné jusqu’à 500 m en amont et utilise les données des cartes et du système de navigation pour les fonctions d’assistance. La voiture sera proposée en version Diesel et Essence avec des motorisations avec des technologies innovantes nN.D.