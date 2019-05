Global Occaz, filiale du groupe saoudien Bugshan, ouvre un showroom à Casablanca

Global Occaz annonce l’ouverture de son nouveau showroom dédié à la vente des voitures d’occasion, situé à Casablanca. Dans cet espace d’exposition, la société proposera une sélection de voitures d’occasion de plusieurs marques ainsi que le rachat de voitures à l’unité ou par lot. Particularité de ce nouveau showroom, les offres de financement et d’assurance y seront représentées sur place. Chaque véhicule est apprécié par un expert. L’évaluation et l’offre de reprise se font sur place et la transaction, le jour même. Global Occaz s’engage à donner le juste prix pour chaque véhicule.

Pour rappel, Global Occaz est une filiale du Groupe Bugshan, basé à Djeddah en Arabie Saoudite. Elle s’est implantée dans plusieurs pays en signant des partenariats stratégiques avec des acteurs locaux. Le groupe est aussi présent au Maroc à travers Global Engines, importateur exclusif de la marque Hyundai au Maroc, BM Rental, spécialisée dans la location de voitures, et Global Tires, spécialisée dans les pneumatiques…