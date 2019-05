Ford Ranger, un pick-up qui allie polyvalence, confort et technologies

Fort d’un positionnement multifonctionnel, le Ford Ranger (à la fois un bourreau de travail et un parfait véhicule familial) allie design, confort et capacités routières. Pour évoluer avec un lourd matériel sur un chantier en off road ou voyager en famille, la transmission automatique Wildtrak à six vitesses du Ranger et son moteur turbo-diesel de 2,2 litres procurent en permanence la puissance et le couple adéquat. Son astucieuse conception aide à accomplir efficacement les tâches les plus difficiles avec le confort à bord. «Partout, nos clients apprécient la polyvalence du Ranger, notamment pour ses qualités routières et pour ses capacités en off road», estime Abdelouahab Ennaciri, directeur général de Scama. En outre, le Ranger regorge de technologies pratiques, à l’instar du Hill Launch Assist, qui facilite le blocage des roues du véhicule lors du démarrage en pente. Il est également équipé d’un système efficace de contrôle de traction. Ce dernier utilise des capteurs spécifiques pour surveiller la vitesse et le patinage de chaque roue, tout en appliquant de manière automatique le freinage adéquat ou en augmentant le couple au besoin, pour plus d’adhérence.

Aujourd’hui, l’une des tendances les plus marquées chez les consommateurs du monde entier est leur intérêt de plus en plus grandissant pour le pick-up et pour le style particulièrement dynamique de ce véhicule. Aux États-Unis, les pick-up figurent désormais au panthéon des véhicules les plus vendus dans le segment du luxe. Parfaitement modernes, des pickups tels que le Ford Ranger sont aujourd’hui capables de procurer le même confort de conduite et les mêmes technologies qu’une berline de luxe, ainsi qu’un maximum de polyvalence et de robustesse.