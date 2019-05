DS Automobiles lance la campagne internationale du DS3 Crossback

Style sculptural exclusif et proportions inédites, équipements innovants et raffinement unique, version 100 % électrique E-Tense, DS 3 Crossback repousse les limites de son segment. A la fois citadin et voyageur, DS 3 Crossback séduira les clients qui recherchent un SUV à la fois stylé et dynamique. DS 3 Crossback s’adresse à des acheteurs avec une personnalité affirmée, alliée au désir de se démarquer. Avec ce véhicule, DS Automobiles part à la conquête d’un nouveau segment et surtout affirme son intention de continuer à représenter le savoir-faire français du luxe et de la haute-technologie dans l’industrie automobile.