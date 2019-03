DS 7 Crossback : l’esprit d’avant-garde s’invite dans le segment du SUV de luxe

Design charismatique, technologies de pointe, raffinement dans les moindres détails, et confort empreint de sérénité dynamique..les grands atouts. Le nouveau SUV porte l’ambition de DS d’incarner le savoir-faire français du luxe dans l’automobile n Il est vendu à partir de 405 000 DH.

De l’audace naît l’excellence ! La signature de la campagne de la nouvelle DS 7 n’est pas qu’un slogan. De l’audace, il en faut pour lancer actuellement une nouvelle marque automobile française sur le marché très disputé des SUV ‘‘premium’’. Et de l’excellence, il se trouve dans tous les détails: du design aux prétentions routières, en passant par l’expérience de conduite et le ressenti à bord. Première DS de seconde génération, la DS 7 Crossback ouvre une nouvelle ère pour DS Automobiles. Ce joyau allie le savoir-faire historique des maisons françaises au savoir-faire de haute technologie de DS. Avec son design charismatique, ses technologies de pointe, son raffinement dans les moindres détails et son confort empreint de sérénité dynamique, ce nouveau SUV porte l’ambition de la marque, celle d’incarner le savoir-faire français du luxe dans l’automobile.

De l’extérieur, le véhicule ne laisse pas indifférent et force un deuxième regard des passants. Le modèle que nous avons pris en essai ( la Rivoli ) a du vrai caractère. Il est rendu unique grâce à sa couleur Or byzantin. Le véhicule est imposant avec une longueur totale de 4,57 m et une hauteur mesurée à 1,62 m. Sa silhouette est belle et sculptée avec beaucoup de finesse et sa signature lumineuse travaillée aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. La garde au sol rehaussée de 19 cm et les protections inférieures en plastique noir parachèvent le look SUV du DS7 Crossback. Ce dernier est agrémenté par des jantes de 18’’ mi-noires, mi-argentées et les modules actifs de ses phares full LED (DS Active LED Vision) qui se déploient au démarrage. Le coffre de 555 litres est plus volumineux par rapport au segment.

Haute technologie jumelée au savoir-faire traditionnel des artisans français

A l’intérieur, l’ambiance très raffinée de la finition Rivoli ne laisse aucun doute que l’on est dans un habitacle d’une voiture premium. Le raffinement se joint à la haute technologie et au savoir-faire traditionnel des artisans français où le cuir matelassé qui s’étend jusqu’en haut de la planche de bord côtoie l’aluminium au toucher très agréable des commandes de la console centrale. La dotation d’équipement de la DS7 est plus que complète : sellerie cuir avec sièges avant à réglages électriques et sièges arrière inclinables électriquement, clim’auto bizone, radar de stationnement avant/arrière et caméra de recul, toit ouvrant panoramique, commutation automatique des phares, rétros rabattables électriquement, GPS cartographie Maroc et, cerise sur le gâteau, un écran tactile 12’’ intégrant l’hyper-connectivité pour smartphone.

Sous le capot, le SUV se permet un 2.0 litres HDi d’une puissance de 180 ch et développant un couple de 400 Nm, rendant la DS7 suffisamment motorisée par rapport à sa silhouette, sa catégorie et ses capacités routières. Les passages de vitesse sont fluides, la tenue de route est plus que correcte et la garde au sol juste irréprochable. Tout cela est agrémenté par une qualité magistrale de la direction et des suspensions qui neutralisent les imperfections de la route. Côté finition, le DS7 se décline en cinq versions ( BeChic, performance line, performance line +, Rivoli, et Opéra). Les prix commencent à 405 000 DH.