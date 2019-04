Automobile : les concessionnaires se ressaisissent en mars

Le marché automobile reprend des couleurs. Le mois de mars s’est avéré bénéfique pour les concessionnaires, qui ont rattrapé le retard accusé pendant les deux premiers mois de 2019. Selon les dernières statistiques fournies par l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM), les ventes totales de voitures neuves au Maroc se sont établies à 16.445 unités en mars 2019. Ce chiffre est en évolution de 32,28% par rapport au même mois de 2018.

Les ventes de véhicules particuliers (VP) se sont considérablement bonifiées. Elles se sont arrêtées à 14.978, contre 11.313 en mars 2018 (+32,4%). L’utilitaire (VUL) s’est également bien comporté, avec 1467 ventes contre 1119 lors du même mois de l’année précédente (+31,1%).

Ce progrès notable s’est reflété sur le nombre de ventes cumulées. Au premier trimestre, 40.643 véhicules ont été immatriculés, contre 38.292 en 2018 (+6,1%). Le nombre de VP commercialisés durant les 3 premiers de cette année est de 36.812 (35.484 au 1er trimestre 2018). Celui de VUL écoulés est de 3.831 (2808 au 1er trimestre 2018).

Le Groupe Renault et Sopriam tirent les ventes vers le haut

Le marché automobile doit cette performance au bon comportement des marques de ses deux acteurs principaux, à savoir le Groupe Renault et Sopriam.

La demande sur les marques du Groupe Renault est au plus haut. En mars, Dacia a écoulé 4.719 voitures, contre 3.530 au même mois de 2018 (2.915 en février 2019). En cumulé, ses ventes sont de 11.258 unités, atteignant le même cap que celui de 2018 (11.329 ventes). Dacia s’adjuge ainsi 30,58% de la part de marché des véhicules particuliers. Renault, elle, a vendu 3096 automobiles, contre 1652 en mars 2018 (1010 en février 2019). Ses ventes au premier trimestre sont montées à 5.367 unités, contre 5.049 au 1er trimestre de 2018. Sa part de marché actuelle est de 14,58%.

Sopriam, importateur et distributeur des marques Peugeot, Citroën et DS, poursuit ses performances. Les ventes de ces trois marques ont progressé de 82% par rapport à mars 2018. Par ailleurs, Peugeot consolide sa troisième place sur le marché, avec une part de marché de 9,8% au premier trimestre 2019 grâce à 3037 voitures écoulées. Citroën, pour sa part, double ses ventes par rapport au 1er trimestre 2018 (1.962 contre 1.180) et détient une part de marché de 6,3%.

Faut-il en conclure que le marché a corrigé sa trajectoire vers un 6e record annuel des ventes? Pas forcément. Les ventes de mars 2018 ont été impactées par l’attentisme qui caractérise la période pré-salon « Auto-Expo ». En effet, les acheteurs avaient conservé leurs budgets pour découvrir d’abord les offres attractives dont abonde cette grand-messe bisannuelle de l’automobile. Les pendules sont ainsi remises à l’heure, en attendant de voir de quoi seront faits les prochains mois.