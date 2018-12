Automobile : décembre reste le mois des bonnes affaires

Les remises sont contenues dans une fourchette de 5 000 à 21 000 DH, sauf pour les modèles qui se vendent difficilement. Leur modicité s’explique par le fait que les concessionnaires ont moins de mal à atteindre leurs objectifs.

La braderie a commencé il y a quelques mois déjà chez les concessionnaires automobiles. Généralement, concurrence oblige, ces derniers font un petit effort supplémentaire de remise sur toutes leurs gammes. Or, cette année, les prix étant déjà en baisse soutenue depuis trois ans avec des marges qui ne cessent de se réduire, les importateurs sont remarquablement moins généreux! Un petit tour des concessions démontre que la quasi-totalité des opérateurs du marché, y compris le segment du premium offrent des remises, hors opérations de déstockage des modèles en fin de cycle, de 5 000 à 21 000 DH, soit entre 5 et 10%.

Il faut dire que depuis 2016, les opérateurs du marché réduisent chaque année davantage la voilure des promotions de fin d’année en raison de l’amenuisement des marges généré par la baisse soutenue des prix de vente sous l’effet de la concurrence et la hausse de la parité euro-dirham. Toutefois, la majorité des opérateurs proposent des avantages en équipements, la prime d’assurance offerte, des prestations d’entretien sur un ou deux ans, la carte carburant ou l’extension de garantie.

Le record de 170 000 unités vendues peut être battu

«Les constructeurs n’accordent plus avec la même facilité des remises à leurs représentants qui, eux aussi, ne peuvent plus brader leur prix au client final», témoigne un membre de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam). «Il est clair que le marché est actuellement loin des offres de 2014 et 2015 où la majorité des distributeurs, généralistes et du premium, offraient facilement des réductions allant de 10 000 à plus de 45 000 DH», commente un directeur de marque chez une concession de la place. Il explique qu’au vu des prix affichés, le potentiel de réduction est consommé et qu’il y a peu de marge de manœuvre pour offrir plus en cette période de fin d’année. Par contre, des remises plus conséquentes, qui peuvent atteindre 50 000 DH, continuent d’être accordées, mais pour les véhicules qui se vendent difficilement.

De l’avis des opérateurs du marché, un autre élément explique la modicité des réductions. Ils relèvent que dans un marché haussier depuis 2014 et qui a enregistré un record historique des ventes en 2016 (environ 170 000 nouvelles immatriculations), la plupart des distributeurs réalisent aisément leurs objectifs de vente. A fin octobre, les ventes sont en croissance de 2,5% à environ 130 000 véhicules particuliers et 141000 tous segments confondus. A ce rythme, il est probable que le record de 2016 soit battu. En 2017, le secteur a pu écouler près de 18 000 voitures particulières rien qu’en décembre à l’aide des remises spéciales de cette période.