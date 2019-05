Auto Nejma veut doper sa présence sur les segments VUL

Auto Nejma vient d’organiser la première édition des Mercedes Benz Pro Days. Tenue sous le thème « Mobilité et utilitaire du futur », la journée a fait la part belle à la présentation des solutions mises par le distributeur sur les segments de transport de personnes et de marchandise.

De même, Auto Nejma a présenté sa nouvelle stratégie pour les véhicules utilitaires légers (VUL), conçue en alignement avec celle de Mercedes-Benz Vans. Elle se base sur l’adoption d’une série de mesures en faveur des collaborateurs, partenaires, clients et actionnaires.

A la source de cette orientation, l’utilitaire supporte les croissances successives enregistrées par Auto Nejma depuis 2009. La société se positionne confortablement sur le segment des VUL, avec 1030 ventes enregistrées en 2018. Son modèle « Vito » a trôné sur le segment des véhicules de taille moyenne pour le transport des personnes, raflant une part de marché de 56% en 2018. Idem pour le « Sprinter », qui s’est accaparé en 2018 près de 25% des ventes du segment premium des « large vans ».

Justement, la nouvelle génération de Sprinter a été à l’honneur des Mercedes Benz Pro Days. Disponible sur le marché depuis février dernier, il est commercialisé en deux gammes. La première est celle des minibus. Elle se décline en trois versions : le Sprinter 411, 416 et 516. Leurs prix démarrent respectivement à 380.000 dhs, 464.000 dhs et 500.000 dhs. La deuxième est la gamme Pro. Elle comporte deux moutures du Sprinter 316 SL Pro (L2H2 et L3H2). Cette dernière est disponible à partir de 304.000 dhs pour sa déclinaison courte (5,9 m de long), et de 380.000 dhs pour la version longue (6,9 m de long).

Gamme Sprinter Minibus 2019 – Fiche technique