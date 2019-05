Fiscalité : les grandes ruptures que préconise le CESE

Ahmed Reda Chami, président du conseil économique, social et environnemental (CESE), a livré les recommandations du conseil sur la réforme du système fiscal, lors de l’ouverture des assises de la fiscalité, tenues à Skhirat, les 3 et 4 mai.

6 ans après la tenue des dernières assises de la fiscalité en 2013, le Maroc est en train de repenser son système fiscal, lors des assises de la fiscalité.

Parmi les acteurs ayant pris la parole, le CESE, par son président, Ahmed Reda Chami, a livré sa vision sur la réforme du système de l’impôt. Une réforme pour la mise en place d’un « pacte de confiance ».

Système fiscal, pilier fu nouveau modèle développement

Le CESE a rendu publique sa vision de la réforme, à travers un rapport, publié le 28 mars 2019, intitulé : « système fiscal, pilier pour le nouveau modèle de développement ». « L’assemblée générale du CESE a approuvé à l’unanimité ce rapport », a insisté Ahmed Reda Chami.

Au sein du conseil, des organisations professionnelles, les syndicats plus représentatives, des ONG, des experts, entre autres, sont représentés.

« Ce rapport est le résultat de 150 consultations, dans le cadre d’auditions et d’ateliers, avec les parties prenantes ainsi de plusieurs séances de débat », a précisé Ahmed Reda Chami.

Constant que « des réformes et des avancées ont été réalisées », le président du CESE a pointé également, brièvement, les dysfonctionnements : « les fragilités structurelles de l’économie nationale, se caractérisant par une croissance trop faible ; la persistance des inégalités sociales et territoriales ; les insuffisances du système fiscal, notamment la forte concentration des contribuables, ainsi que le manque de confiance entre les contribuables et l’administration ».

Pour libérer le potentiel de croissance, le conseil s’est intéressé au déclenchement des « ruptures fondatrices d’un système fiscal, qui soit un moteur du nouveau modèle de développement (…) qu’il ne soit plus un frein, de plus, à la compétitivité et la création de valeur et l’emploi ».

« Cette réforme doit s’inscrire dans le cadre d’un pacte de confiance. Ce pacte doit consacrer le principe de l’équité. Un pacte de confiance valorisant l’impôt pour garantir la souveraineté et renforcer la solidarité. Un pacte de confiance entre le contribuable et l’administration », a appelé Ahmed Reda Chami.

Que préconsie le CESE ?