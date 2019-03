Samsung Maroc : la gamme S10 dès le 11 mars chez les revendeurs

Déjà disponible en précommande sur le portail de Samsung, le S10e sera commercialisé à partir de 7999 dhs. Le S10 est disponible à partir de 8999 dhs et le S10+ à partir de 9990 dhs… et peut atteindre 15.990 dhs dans la version à 1 To en capacité de stockage.

Samsung Maroc a annoncé, le 6 mars à Casablanca, la commercialisation prochaine au Maroc de sa nouvelle génération du Galaxy.

Déjà disponibles en précommandes sur le portail de Samsung, les modèles S10e, S10 et S10+ seront commercialisés dans leurs différentes déclinaisons à partir du 11 mars 2019 chez les différents revendeurs au Maroc.

Ainsi, en entrée de gamme, le S10e sera mis en vente à partir de 7999 dhs. Le S10 à partir de 8999 dhs et le S10+ à partir de 9990 dhs. Ces prix varieront selon la capacité de stockage de l’appareil. Ainsi, le S10+ avec 512 Go de stockage coûtera 13.490 dhs, et celui avec 1 To de stockage vaudra 15.990 dhs.

Samsung a également dévoilé sa dernière ligne de produits et d’accessoires tels que les Air Buds et la Galaxy Watch Active. De même, l’annonce a été faite que le Galaxy Fold, smartphone pliable de la compagnie, est passé de la phase de prototype à celle de la fabrication en masse, et sa disponibilité sur le marché n’est qu’une question de temps.

Fiche technique