RAM réceptionne à Seattle un nouveau Boeing 787-9 Dreamliner

Plus grand et doté d’un rayon d’action étendu, le nouveau B787-9 Dreamliner est le deuxième membre de cette famille d’avions à rejoindre la flotte de Royal Air Maroc.

La compagnie nationale dispose déjà de cinq appareils B787-8 Dreamliner, opérationnels au sein de sa flotte. La livraison de ce nouvel appareil s’inscrit dans le cadre d’une commande ferme de quatre nouveaux B787-9, qui porteront à neuf le nombre de Dreamliner de Royal Air Maroc, contribuant ainsi à accroître les marchés à haute croissance dans lesquels opère la compagnie nationale.

En 2015, Royal Air Maroc fut la première compagnie aérienne du bassin méditerranéen à exploiter le Boeing 787-8, premier-né de la famille Dreamliner qui a permis de réduire la consommation de carburant et les émissions de 20%. Grâce à l’efficacité énergétique et aux performances exceptionnelles de cet avion, RAM a ouvert de nouvelles lignes sans escale, notamment entre Casablanca et Washington, ou encore Miami qui sera opérationnelle en avril prochain.

Avec le Boeing 787-9, un avion plus spacieux et au rayon d’action supérieur, Royal Air Maroc pourra accueillir une trentaine de passagers supplémentaires (soit 302 au total) sur une distance plus grande, pouvant atteindre 14.140 km. La compagnie prévoit d’opérer son 787-9 sur les lignes desservant Paris (Orly), New York et Sao Paulo au départ de Casablanca.

Sur le nouveau Dreamliner, les passagers de la classe Affaires disposeront de trois options de sièges, transformables en “full flat” (inclinables à plat) ou “full privacy”, pour une intimité accrue.

L’expérience de voyage à bord du Dreamliner est notamment agrémentée par ses vastes hublots, une altitude-cabine plus basse et sa technologie de réduction des turbulences, entre autres avantages.

Par ailleurs, au cours du mois de décembre, Royal Air Maroc devra entamer la modernisation de sa flotte d’avions monocouloir en prenant livraison de son premier 737 MAX, la version la plus récente et la plus efficiente du Boeing 737. Cet avion rejoindra une flotte qui compte déjà plus de 60 avions Boeing.

RAM a également confié à la division Boeing Services Globaux (BGS) l’amélioration de ses opérations avec des offres telles que le Software Distribution Manager, une solution basée sur le “cloud” qui assure l’échange sécurisé des données opérationnelles transmises et reçues par l’avion au sol.