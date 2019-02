Météo: les prévisions pour lundi 18 février

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 18 février 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale :

– Passages nuageux devenant de plus en plus denses dès les premières heures de la journée avec pluies ou averses parfois orageuses sur le Centre et le nord-ouest, s’infiltrant progressivement vers l’intérieur, le Souss, les reliefs de l’Atlas, leurs régions voisines, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les versants sud-est.

– Chutes de neige sur les reliefs de l’Atlas à des hauteurs dépassant 1.400 mètres.

– Ciel passagèrement nuageux avec faibles gouttes éparses sur les autres côtes au nord de Tan-Tan et l’ouest de la Méditerranée et peu nuageux à clair ailleurs.

– Temps devenant froid sur les reliefs, le sud-est, l’Oriental et les hauts plateaux.

– Chasses-sable par endroits sur les provinces Sud.

– Vent modéré à assez fort de nord sur les provinces Sud, modéré de sud à ouest sur les plaines Nord et faible à modéré de sud sur l’Oriental, d’est sur le Sud-est et d’ouest à variable ailleurs.

– Rafales de vent modéré à assez fort sur les côtes et les plaines Centre.

– Température minimale variant entre -01/04° C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, 04/10° C sur le sud-est, le Saiss, Loukkos et les plateaux de phosphates et d’Oulmès et de 11/16° C sur les plaines et les côtes Nord et Centre, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss et les provinces Sud.

– Température maximale variant entre 08/13° C sur les reliefs, les versants sud-est et le sud de l’Oriental, de 14/21° C sur les plaines et les côtes atlantiques Nord et Centre, l’Oriental, la Méditerranée, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines intérieures, le sud-est et le Souss et entre 22/26° C ailleurs sur les provinces Sud.

– Mer peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tarfaya et Laayoune, et agitée à forte ailleurs, devenant localement forte à très forte l’après-midi entre Mehdia et Tarfaya.