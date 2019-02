L’Union Marocaine des Automobiles Anciennes révèle son programme 2019

Centenaire de Citroën, Salon Rétro Mobile de Paris, Classic Cars Expo… L’association d’amateurs de voitures d’époque, fraîchement créée, compte marquer de son empreinte les grandes manifestations dédiées à l’automobile ancienne.

L’Union Marocaine des Automobiles Anciennes (UMAA) lève le voile sur son plan d’action 2019.

Créé en juillet 2018, ce collectif d’amateurs de « voitures d’époque » ambitionne de prendre part à une multitude d’événements pour faire valoir les collections marocaines, et ainsi contribuer à la diffusion de la culture qui leur est associée.

Voici le calendrier des événements auxquels l’Association, présidée par le directeur général de Sopriam Khalid Kabbaj, compte prendre part :

Centenaire de Citroën

L’entreprise française fondée par André Citroën en 1919 boucle cette année cent ans d’existence, et l’UMAA compte célébrer « comme il se doit » cette longévité remarquable. En plus de « nombreuses manifestations » qui auront lieu au Maroc, l’Union informe que ses collectionneurs seront présents au « Rassemblement du Siècle », prévu du 19 au 21 juillet 2019 en France, et où les propriétaires des différents modèles que Citroën a produit viendront les exposer en public.

Raid International de Solidarité (20 – 22 avril 2019) :

Ce raid de 425 km encourage l’action sociale au profit des enfants du monde rural. Lors de cette édition, une caravane d’ophtalmologues bénévoles visitera les établissements scolaires du circuit projeté et établira les ordonnances nécéssaires à la fourniture de lunettes à quelques 5000 enfants, informe l’Union. Ces lunettes seront distribuées lors du passage du raid.

Maroc Historic Rally (29 avril – 4 mai 2019) :

Pour la 10e édition de ce rallye qui rassemble les voitures construites avant 1978, une parade des collectionneurs nationaux sera organisée au départ et à l’arrivée. En marge de l’édition 2020, L’UMAA oganisera son premier « Historic Rally » de régularité.

Classic Cars Expo (20 – 21 Septembre 2019)

Le « Classic Cars Expo » est un salon de « voitures d’époque » mais également de cyclomoteurs et de vélomoteurs. Ses organisateurs informent que plus de 150 modèles rares seront exposés lors de la prochaine édition.

Salon du Cheval d’El Jadida (Octobre 2019) :

Une délégation de l’Union sera présente à ce salon pour « faire vivre deux passions, celles de l’univers équestre et de la mécanique ancienne », informe l’UMAA. Le convoi sera composé de 20 équipages au volant « d’un panel représentatif de la grande qualité du parc des véhicules d’époque de l’Union ».



Salon Rétro Mobile de Paris (5 – 9 février 2020) :

L’UMAA prendra part à la 45e édition du Rétro Mobile de Paris avec l’objectif de « mieux faire connaître l’importance socio-économique du patrimoine marocain en véhicules d’époque » et de « présenter à plus de 130.000 visiteurs les différentes manifestations programmées par les clubs et associations de voitures anciennes au Maroc », informe-t-elle.