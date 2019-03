Le Maroc présent à la Bourse Internationale du Tourisme de Berlin

Du 6 au 10 mars, le Maroc, fort de son stand de plus de 340 m2 et de ses 27 exposants représentant toutes les régions, assurera une visibilité optimale des atouts du Royaume et de ses destinations phares à la Bourse Internationale du Tourisme de Berlin.

Le plus grand salon de tourisme au monde, l’International tourism bourse (ITB) a démarré ce mercredi à Berlin et se poursuit jusqu’au 10 Mars. Le Maroc y est présent en force à travers un stand de plus de 340 m2 et 27 exposants et acteurs du secteur touristique représentant toutes les régions du Royaume.

Le stand du Maroc vise à s’ériger en plateforme d’échange et de promotion de la visibilité de la destination Maroc lors de ce salon leader de l’industrie touristique, qui a reçu lors de sa précédente édition plus de 180 000 visiteurs, dont 108 000 professionnels et plus de 10.000 exposants venus de 180 pays.

Tous les secteurs générateurs de valeurs ajoutées y sont présents : tour-opérateurs, compagnies aériennes, agents de voyages, agences MICE, sites de réservations, hôtels,… auxquels il faut ajouter les représentants de régions et sites touristiques ainsi que d’une multitude de médias qui convergent pendant ce salon pour se rencontrer, découvrir de nouveaux partenaires, prendre le pouls de secteur et sentir les nouvelles tendances.

En matière d’évolution, figure le Congrès Market Trends & Innovations (littéralement Evolutions du marché & Innovations). Cet événement organisé à l’occasion de l’ITB se positionne parmi les plus importants congrès touristiques du monde. Il offre aux professionnels l’opportunité unique de bénéficier d’un laboratoire d’idées essentiel sur l’industrie du tourisme dans sa globalité.