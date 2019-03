Le Groupe Renault Maroc finance la réalisation d’une fresque murale de l’IRT

Le Groupe Renault Maroc, sponsor de l’Ittihad de Tanger, renforce sa proximité avec le club. Le constructeur vient de financer la réalisation d’une grande fresque murale à proximité du stade Ibnou Batouta de Tanger sur un mur de 30 mètres de hauteur.

Visible de loin, cette œuvre se veut la plus haute au Maroc. La composition artistique aux influences futuristes et contemporaines rend hommage aux valeurs communes du Groupe Renault Maroc et de l’IRT telles que l’esprit d’équipe, la cohésion et la passion. La scénographie picturale met en valeur l’Ittihad Riadi de Tanger, la ville de Tanger et ses lieux incontournables. Sa signature «Dima Dima Aliya» est un clin d’œil au surnom de la ville blanche «Tanja al aliya». Pour rappel, le groupe s’est engagé avec le club tangérois pour 3 saisons depuis juillet 2017. Ce partenariat vise à contribuer au développement du club et à l’écosystème footballistique tangérois. Il s’inscrit dans la stratégie de renforcement de l’ancrage territorial du Groupe Renault dans la région du nord.