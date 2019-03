Enseignement de l’anglais: La première promotion des enseignants obtient une certification internationale

La cérémonie de remise des diplômes de la première promotion d’enseignants de la langue anglaise formés dans le cadre du programme « Certificat Professionnel en enseignement de l’anglais » (PCELT), s’est tenue vendredi au Centre des formations et des rencontres nationales à Rabat. L

ors de cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, Youssef Belqasmi, et la Chargée d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, Stephanie A. Miley, ont mis en exergue les efforts des enseignants certifiés PCELT et des formateurs agréés qui ont bénéficié de cette formation intensive.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour célébrer la fin du programme PCELT, qui permet aux enseignants et aux formateurs marocains d’enseigner l’anglais », explique Mme A. Miley.

Réalisé en collaboration avec le ministère de l’Education nationale et d’AMIDEAST-Maroc, le PCELT fait partie des investissements du gouvernement américain pour améliorer le système éducatif et est fondé sur des normes internationales et les dernières méthodologies d’enseignement des langues.

Le PCELT offre aux professeurs d’anglais du privé comme du public un certificat de validité à durée indéterminée.