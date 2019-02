BMW lance la commercialisation de la nouvelle X5 sur le marché marocain [Images]

Construite sur une nouvelle plateforme, cette génération bénéficie d’un « full model change ». Le X5 se voit doté d’une nouvelle carrosserie, d’un nouveau cockpit, d’une panoplie de technologies à l’intérieur et d’une qualité de finition palpable.

La Société Méditerranéenne pour l’Industrie Automobile (SMEIA) a annoncé, le 21 février 2019 à Casablanca, le lancement de la commercialisation du nouveau BMW X5 au Maroc. « C’est le fleuron de la gamme X, laquelle représente une bonne partie des ventes de BMW à l’international. Aujourd’hui, cette gamme constitue 46% de nos ventes au Maroc », a commenté Majdouline Chafai El Alami, directrice des marques BMW et Mini à la SMEIA, lors de la cérémonie de lancement.

Ce véhicule tout-terrain haut de gamme est le premier modèle de la 4e génération nommée G05, annoncée en juin 2018 et produit dans l’usine de BMW de Spartanburg (Etats Unis). Il vient accueillir les nouveautés technologiques que le constructeur a développé au cours des cinq dernières années.

Au Maroc, les modèles X5 xDrive 30d et xDrive 40i sont commercialisés en trois finitions : Avantage (entrée de gamme) à 715.000 dhs et 755.000 dhs respectivement, xLine (799.000 dhs et 835.000 dhs) et Pack M (837.000 dhs et 875.000 dhs) . Le modèle X5 M50d est commercialisé en version Exclusive et coûte 1.150.000 dhs.

Dimensions

Le X5 2019 conserve les proportions d’un SAV classique (Sport Activity Vehicule). Il mesure 4,922 m de long (3,6 cm de plus que le modèle précédent) pour 2,004 m de large (+66 cm) et 1,745 m de haut (+19 cm). L’empattement, lui, est passé à 2,975 m (+4,2 cm). Ces nouvelles mensurations subliment son allure et augmentent l’espace à l’intérieur. Cependant, son poids est presque similaire à celui de l’ancienne génération (2135 kg actuellement contre 2145 kg).

Extérieur et châssis

La calandre est grosse et épaisse par rapport à celle de la génération précédente. Les lignes ont été revisitées. La ligne de caractère dessine les flancs de la voiture en s’élevant au niveau de la porte arrière. Conjuguée à celles à l’arrière et sur le capot, elle donne au véhicule une silhouette plus musclée. Le véhicule est équipé de série de phares LED, et peut être doté (en option) de projecteurs laser BMW avec phares LED adaptatifs.

Le X5 est doté de nouveaux systèmes de châssis. Il est livré avec la fonction Dynamic Damper Control (contrôle dynamique de l’amortissement), la suspension M Sport Professional avec stabilisation active du roulis ainsi que, pour la première fois sur un modèle X, de la direction ActiveDrive à 4 roues directrices. La suspension pneumatique sur les deux essieux permet de faire varier la hauteur du véhicule de 8 cm par une pression sur un bouton dédié, ou à l’aide de la BMW Display Key.

Le Pack xOffroad, autre nouveauté sur la gamme BMW X, est disponible en option. Un bouton donne au conducteur le choix entre quatre modes de conduite, lui permettant de sélectionner les réglages pour la garde au sol, le système xDrive, le degré de réactivité de l’accélérateur, la commande de la transmission et les corrections du système DSC en vue d’un trajet sur sable, rochers, graviers ou neige.

Intérieur

Le cockpit a grandement changé. Il est numérique à 100%. Le nouveau concept d’affichage et de commande du système d’exploitation 7.0 de BMW vient faire ses débuts sur cette génération du X5. Il vise à optimiser le niveau d’attention du conducteur moyennant des structuration claires et des modes d’affichage adaptables et personnalisés. Son application standard (qui est à la base du système BMW Live Cockpit Navigation Pro) se compose d’un combiné d’instruments et d’un écran de commande (tous deux de 12,3 pouces). L’interaction multimodale permet au conducteur d’utiliser, selon son choix, les boutons du volant, le Controller iDrive, l’écran tactile, la commande vocale ou la commande gestuelle BMW. Le système d’Affichage tête-haute de BMW offre une grande surface de projection (7×3,5 pouces).

Dans le reste, la montée en gamme se fait également ressentir. On retrouve un volant à trois branches, une assise surélevée, des sièges en cuir Vernasca à multifonctions, un toit ouvrant panoramique en verre, un éclairage intérieur dynamique, un système audio « Diamond Surround », un système de divertissement avec deux écrans tactiles de 10,2 pouces (pour les passagers à l’arrière), des inserts décoratifs en verre pour divers éléments de l’habitacle, et même un porte-gobelets chauffant.

Le coffre, quant à lui, est d’une contenance qui varie de 645 l à 1860 l en fonction de la position des sièges arrière. Ces derniers sont coulissants sur 8 cm, ce qui permet de dégager l’accès au 3e rang de sièges de la version à 7 places. Les dossiers peuvent également s’incliner.

Motorisation

Le nouveau X5 se déclinera d’abord en trois variantes de motorisation (d’autres seront disponibles au 4e trimestre 2019). Tous les moteurs sont couplés à une boîte de vitesses Steptronic à 8 rapports.

Le BMW X5 xDrive40i sera propulsé par un moteur à essence 6 cylindres en ligne, sa consommation de carburant en cycle mixte est de 8,7 – 8,5 l/100 km. Il développe une puissance de 250 kW (340 ch) et délivre un couple maximal de 450 Nm. Le BMW X5 xDrive30d est, quant à lui, équipé d’un moteur diesel 6 cylindres en ligne, sa consommation de carburant en cycle mixte est de 6,7 – 6,0 l/100 km. Il développe 195 kW (265 ch) et délivre un couple maximal de 620 Nm. Pour sa part, le BMW X5 M50d est doté d’un moteur diesel 6 cylindres en ligne à quatre turbocompresseurs, sa consommation de carburant en cycle mixte est de 7,2 – 6,8 l/100 km. Il développe une puissance de 294 kW (400 ch), tandis que son couple maximal est de 760 Nm.

Depuis le début de sa commercialisation en 1999, le X5 s’est vendu à plus de 2,1 millions d’unités de par le monde. Au Maroc, la SMEIA a commercialisé 1200 X5 F15 (3e génération) lors des 5 dernières années, soit près de 15% du volume de ventes annuel du distributeur.

Rappelons que le concept SAV a été présenté pour la première fois par BMW en 1999. Il a été développé par le Groupe pour ses modèles X. Là où le SUV se rapproche de l’utilitaire 4×4 classique, le SAV se positionne comme un véhicule de loisirs (Activity) d’abord. Ces véhicules sont conçus sur des plateformes plus proches de celles des berlines que celles des 4X4 off-road aux formes plus imposantes.