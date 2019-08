République démocratique du Congo : nomination d’un gouvernement de 66 membres

Ce gouvernement contient 5 vice-Premiers ministres, 10 ministres d’Etat, 31 ministres, 3 ministres délégués et 17 vice-ministres, selon l’ordonnance rendue publique par le porte-parole de la présidence, Kasonga Mwema Yambayamba.

Selon le Premier ministre, les hommes occupent 83% et les femmes 17%. Ainsi, une femme est nommée vice-Premier ministre, ministre du Plan, trois autres ministres d’Etat, ministres des Affaires étrangères, de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale ainsi que du Genre, Famille et Enfant.

Quatre femmes sont, en outre, nommées ministres de la Fonction publique, de l’Economie nationale, des Affaires sociales et près le Premier ministre. Trois femmes occupent le poste de vice-ministres.

Pour le Premier ministre, la plus grande innovation de son gouvernement concerne de nouvelles figures.

A cet égard, explique-t-il, 76,9% des ministres n’ont jamais été au gouvernement et 23% sont des anciens membres du gouvernement.

(Avec MAP)