La Chine et la Russie lancent un gazoduc « historique »

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping ont salué lundi le lancement « historique » du premier gazoduc reliant les deux pays, lors de la cérémonie d’inauguration de ce tube baptisé « Force de Sibérie ».

Cette inauguration est « un événement véritablement historique, non seulement pour le marché mondial de l’énergie, mais avant tout pour vous et moi, pour la Russie et la Chine », a déclaré Vladimir Poutine lors d’une vidéo-conférence retransmise à la télévision russe.

(Avec AFP)