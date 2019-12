Grève du 5 Décembre en France : l’ambiance est très tendue (En photos)

Une remorque de chantier a été retournée et incendiée et plusieurs vitrines brisées non loin de la place de la République tandis que les forces de l’ordre essuyaient des jets de projectile et répliquaient par des tirs de lacrymogène.

Le trafic SNCF sera « encore très perturbé » vendredi par la grève contre la réforme des retraites, a annoncé la direction, en précisant que 90% des TGV seront annulés, ainsi que 70% des liaisons TER.

Concernant les TER, les « 30% du trafic en moyenne » promis en circulation seront « essentiellement assurés par bus », a indiqué la direction. En région parisienne, la SNCF fera circuler « 15% en moyenne » des Transilien (RER SNCF, trains de banlieue). Le trafic des trains Intercités sera « très perturbé » et celui à l’international (Eurostar, Thalys…) « très fortement perturbé », au deuxième jour de la grève illimitée.

(Avec AFP)