Égypte : 18 morts dans un accident de la circulation

Dix huit personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de mercredi à jeudi à Gizeh, à l’ouest du Caire, rapportent les médias locaux.

Une collision entre un gros camion et plusieurs voitures est à l’origine de l’accident sur la route régionale de la ville de Essaf, au sud de Gizeh, précise-t-on de même source. La police d’Al Qanatir, au nord-ouest du Caire, a été informée de l’accident survenu lorsqu’un camion chargé de matériaux de construction, roulant à vive allure, a percuté plusieurs voitures garées devant l’une des barrières de sécurité établies pour contrôler le respect du couvre feu, précisent les médias.

Les corps des victimes et les blessés ont été transportés vers les hôpitaux les plus proches et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.

Début février, 11 personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans le gouvernorat d’Assouan, dans le sud de l’Égypte.

Les accidents de la circulation en Égypte ont fait 1.567 morts au cours des six premiers mois de 2019, soit une augmentation de 2% par rapport à la même période en 2018, selon l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques.

Dans son dernier rapport, l’agence a attribué cette hausse à « l’application laxiste des normes de sécurité, l’inadvertance au volant, les mauvaises conditions des routes et la vétusté du parc automobile ».

