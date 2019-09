Algérie : Décès de huit nourrissons dans l’incendie d’une maternité

Citée par les médias officiels algériens, la même source a précisé que trois nouveau-nés sont décédés des suites de brûlures et 5 autres par asphyxie dans cet incendie qui s’est produit à l’hôpital Mère-enfant Bachir Bennacer, tandis que plus de 70 personnes ont pu être secourues, dont 11 nouveau-nés, 37 femmes, et 25 travailleurs.

L’origine de l’incendie survenu vers 4h00 du matin serait due à un court-circuit électrique, précise-t-on de même source.

Selon la télévision algérienne, le Premier ministre Noureddine Bedoui a demandé l’ouverture en urgence d’une enquête et a dépêché sur place le ministre de la Santé Mohamed Miraoui.

Ce même établissement de santé « mère et enfant » avait été ravagé en mai 2018 par un incendie qui avait causé d’importants dégâts matériels mais aucune perte humaine.

(Avec MAP)