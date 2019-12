Vent d’Est modéré à assez fort sur le Sud et faible modéré, de Sud sur le Sud-est, d’Est sur le Tangérois et variable sur le reste du pays.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 1er janvier 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale:

– Temps assez froid la nuit et la matinée sur reliefs, l’Oriental et le Sud-Est.

– Bancs de brume, la matinée et la nuit, sur les côtes Nord.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux ailleurs.

– Vent d’Est modéré à assez fort sur le Sud et faible modéré, de Sud sur le Sud-est, d’Est sur le Tangérois et variable sur le reste du pays.

– Chasses sable par endroits sur les provinces Sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -02/03°C sur les reliefs, les hauts plateaux Orientaux et les versants Sud-est, 02/06°C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Nord de l’Oriental et le Sud-Est, 06/11°C sur le Nord, le Centre et le Nord des provinces Sud et de 12/17°C sur l’extrême sud.

-Températures maximales de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas, le Rif, les Hauts plateaux Orientaux, le Sud-est et le littoral méditerranéen, 16/23°C sur le Nord, le Centre, le Saiss, les plaines de Tadla, Rhamna, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, le Souss et le Nord des provinces Sud et de 23/28°C sur l’extrême Sud.

-Mer belle a peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et sur le littoral atlantique.

(Avec MAP)