Prévisions météorologiques pour ce lundi 09 septembre

Quelques foyers orageux l’après-midi et la nuit sur le Haut et le Moyen Atlas, leurs plaines Ouest et probablement leurs versants Est, avec ondées ou averses orageuses.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 09 septembre 2019, établies par la direction de la météorologie nationale (DMN) :

– Des nuages bas assez fréquents sur les côtes atlantiques avec des formations brumeuses par endroits.

– Pluies ou averses orageuses notamment la matinée sur l’Est de la Méditerranée, le Nord de l’Oriental et le Rif.

– Remontées de quelques nuages d’origine tropicale sur l’extrême Sud du pays, avec ondées ou averses orageuses.

– Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

– Vent modéré de secteur Nord prédominant sur le Royaume.

– Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur les reliefs, 12/17°C sur les hauts plateaux orientaux et les plateaux de phosphates , 16/22°C sur le Nord de l’Oriental, la Méditerranée, le saiss, les plaines nord et centre et le Nord des provinces Sud, 19/24°C sur les versants Sud-Est et de 24/30°C sur l’extrême Sud du pays.

– Température du jour de l’ordre de 13/19°C sur les reliefs, 22/28°C sur l’Oriental, la Méditerranée et les côtes atlantiques, 27/33 °C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Souss et le Nord-Ouest des provinces Sud, 30/36°C sur les Sud-Est et de 34/40°C sur des provinces Sahariennes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, le détroit et sur les côtes atlantiques entre Tanger et Mehdia, et peu agitée à agitée ailleurs.

(Avec MAP)